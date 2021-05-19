فيسبوك تعلن إنشاء مركز عمليات لمراقبة المحتوى بشأن التصعيد في غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، عن إنشاء مركز عمليات خاص بمراقبة المحتوى على المنصات التابعة لها بشأن التصعيد في غزة.

وأوضحت فيسبوك أن المركز يضم متحدثين بالعربية والعبرية لتحديد المحتوى الذي ينتهك سياسة فيسبوك.

وتواصل شركة فيسبوك محاربتها للمحتوى الفلسطيني بطرق شتى تحت حجج وذرائع واهية، سواء إما بحذف الصفحات والمجموعات النشطاء على خلفية التعبير عن الرأي، وإما بتقييد نسبة الوصول إلى الصفحات المختصة بالشأن الفلسطيني، والتي تفضح جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأعلنت شبكة “قدس الإخبارية” الفلسطينية بالأمس أن إدارة موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي حذفت عددًا من الحسابات الإدارية لعاملين في صفحات إخبارية فلسطينية، من بينهم الشبكة.

فبحسب الشبكة شرعت إدارة “فيسبوك” في إغلاق عشرات الحسابات الفلسطينية لصحفيين ونشطاء بالضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية منشورات لهم، إضافة إلى إدارتهم لصفحات إخبارية شهيرة تحتوي على ملايين المعجبين بالموقع دون سبب واضح.