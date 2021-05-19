تكنولوجيا: هواوي تطلق سماعة FreeBuds 4 بميزة إلغاء الضوضاء النشطة وسعر 155 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسمياً اليوم عن سماعة FreeBuds 4 اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ودعم تقنية الشحن السريع مع سعر 155 دولار.

تنطلق سماعة FreeBuds 4 اللاسلكية بتقنية البلوتوث 5.2، وإستجابة سريعة مع خفض معدل تأخر الإستجابة عند 90 مللي ثانية، كما تأتي السماعة اللاسلكية بتصميم شبه مفتوح عند مقارنتها بسماعة FreeBuds Pro المميزة بتصميم داخل الأذن.

كما تتميز سماعة FreeBuds 4 اللاسلكية بدعم تقنية إلغاء الضوضاء التكيفية، التي تدعم المستخدم بتجربة إستماع بكفاءة أعلى في المواقع الصاخبة، كما تدعم 25dB في إلغاء الضوضاء hybrid.

وتضم سماعة FreeBuds 4 شريحة معالج Kirin A1، مع ميكروفون لدعم خفض الضوضاء، كما تدعم السماعة التحكم باللمس، أيضاً تضم محرك ديناميكي 14.3مم، مع تحسينات مستقلة في تقنية bass، ومؤثرات صوتية ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما يصل وزن السماعة إلى 4.1 جرام، أيضاً تدعم الإتصال باثنان من الأجهزة في نفس الوقت، مع تجربة صوتية بأعلى جودة، وتأتي بعمر شحن 4 ساعات، أو 22 ساعة مع حافظة الشحن، كما تدعم ميزة الشحن اللاسلكي.

وتقدم هواوي سماعة HUAWEI FreeBuds 4 اللاسلكية بألوان الأحمر، الأبيض إلى جانب اللون الفضي، بسعر 155 دولار، على أن يبدأ الحجز المسبق اليوم.

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