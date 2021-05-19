شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لا تدعم AirPods Max لصوت Apple Music والان مع تفاصيل الخبر
ونقل موقع The Verge عن آبل أن جودة AirPods Max تتفوق عند 24 بت / 48 كيلو هرتز، حتى عند استخدام دونجل Lightning-to-headphone-jack dongle على iPhone. لذلك، لا يمكنك الاستمتاع بأعلى جودة صوت بدون فقدان.
إذا كنت تخطط لاستخدام خدمة Apple Music بدون خسارة على نطاق واسع، فستحتاج إلى شراء أجهزة خارجية بما في ذلك سماعات رأس جديدة ومحول رقمي إلى تناظري (DAC).
وأكدت Apple أن AirPods Max - والإصدارات الأخرى من AirPods - ستدعم الصوت المكاني، لذا فإن المسارات المتوافقة مع Dolby Atmos ستبدو أكثر في الغلاف الجوي ، إذا كنت تهتم بهذا الشيء نوعًا ما.
وتم إطلاق سماعات الشركة باهظة الثمن العام الماضي، على الرغم من أننا لا نتوقع ترقية كبيرة، فقد لا يكون من المتوقع أن يدعم الإصدار التالي الصوت غير المفقود.