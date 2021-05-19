شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لا تدعم AirPods Max لصوت Apple Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت Apple على عالم الموسيقى بإعلانها الجديد بلا خسارة، حيث تقدم الشركة تدفقا موسيقيا عاليا الدقة لجميع مشتركي Apple Music مجانًا، وسيقدم صانع iPhone جودة لا مثيل لها في ثلاثة مستويات، وهم جودة القرص المضغوط (عمق 16 بت / معدل أخذ العينات 44.1 كيلو هرتز)، عمق 24 بت / 48 كيلو هرتز، عمق 24 بت / معدل العينات 192 كيلو هرتز وفقا لما نقله موقع the verege.

إذا كنت من محبي Apple ، فتوقع أن تدعم سماعاتها AirPods Max ، موسيقى hi-fi على الأقل مستوى جودة القرص المضغوط، لكن Apple أوضحت أن السماعات باهظة الثمن تدعم فقط AAC المشفر لبث الموسيقى عندما تكون متصلة عبر Bluetooth بجهاز iPhone الخاص بك، وبالنسبة للطبقة غير المفقودة تخطط الشركة لاستخدام تنسيق ALAC (برنامج ترميز الصوت بدون فقدان من Apple) لدفق الموسيقى.

ونقل موقع The Verge عن آبل أن جودة AirPods Max تتفوق عند 24 بت / 48 كيلو هرتز، حتى عند استخدام دونجل Lightning-to-headphone-jack dongle على iPhone. لذلك، لا يمكنك الاستمتاع بأعلى جودة صوت بدون فقدان.

إذا كنت تخطط لاستخدام خدمة Apple Music بدون خسارة على نطاق واسع، فستحتاج إلى شراء أجهزة خارجية بما في ذلك سماعات رأس جديدة ومحول رقمي إلى تناظري (DAC).

وأكدت Apple أن AirPods Max - والإصدارات الأخرى من AirPods - ستدعم الصوت المكاني، لذا فإن المسارات المتوافقة مع Dolby Atmos ستبدو أكثر في الغلاف الجوي ، إذا كنت تهتم بهذا الشيء نوعًا ما.

وتم إطلاق سماعات الشركة باهظة الثمن العام الماضي، على الرغم من أننا لا نتوقع ترقية كبيرة، فقد لا يكون من المتوقع أن يدعم الإصدار التالي الصوت غير المفقود.