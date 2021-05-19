شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلب من المستخدمين عدم منعه من التعقب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت تويتر إلى فيسبوك في مطالبة المستخدمين بعدم منعها من تعقب نشاطهم عبر الإنترنت بعد تحديث نظام تشغيل هواتف آيفون إلى نسخة iOS 14.5 التي تتيح للمستخدمين منع أي تطبيق من محاولة تعقب نشاط مستخدميه على الإنترنت.

وقال موقع socialmediatoday إن تويتر تقوم بإظهار رسالة إلى مستخدمي تطبيقها على آيفون لتخبرهم بضرورة السماح لها بتعقب بياناتهم ولماذا ينبغي عليهم أن يسمحوا لها بذلك، وتشرح رسالة تويتر إلى المستخدم أن السماح لها بتعقب بياناته سيساهم في جعله يرى إعلانات أكثر صلة به.

وكانت فيس بوك قد وجهت رسالة إلى مستخدمي آيفون تطلب منهم أن يسمحوا لها بتعقب نشاطهم على الإنترنت لكي تتمكن من توجيه الإعلانات إليهم حسب اهتماماتهم كي لا تضطر إلى جعل خدمتها مدفوعة الأجر بدلاً من تقديمها مجاناً في حال خسرت دخلها من الإعلانات الموجهة.