تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Poco M3 Pro 5G بمعالج Dimensity 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Poco رسمياً عن هاتف Poco M3 Pro 5G الذي ينطلق بمعالج Dimensity 700، ومعدل تحديث 90Hz، كما يبدأ من سعر 220 دولار.

يتميز هاتف Poco M3 Pro 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ويأتي بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3، كما تضم الشاشة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية مع فتحة عدسات ƒ/2.0.

كما يأتي هاتف Poco M3 Pro 5G برقاقة معالج Dimensity 700، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 جيجا بايت رام في LPDDR4X، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت في UFS 2.2، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Poco الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2، وحجم بيكسل 0.8μm مع فتحة عدسات ƒ/1.79، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro مع فتحة عدسات ƒ/2.4، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات ƒ/2.4 لدعم عمق التصوير.

أيضاً ينطلق هاتف Poco M3 Pro 5G بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة MIUI 12، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 4G، و5G، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، مع مستشعر IR، ومنفذ USB C.

كما يضم إطار الهاتف تقنية إستشعار البصمة، ويتميز الهاتف بقياسات161.81 في 75.34 في 8.92مم، ووزن 190 جرام، كما ينطلق الهاتف بألوان الأسود، والأصفر إلى جانب اللون الأزرق.

ومن المقرر أن يبدأ سعر الهاتف من 220 دولار أو 180 يورو للنموذج الرئيسي، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 245 دولار أو 200 يورو.

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