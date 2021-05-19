تكنولوجيا: إلغاء فعاليات معرض IFA 2021 رسمياً نتيجة لإستمرار جائحة COVID-19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات IFA السنوية عن إلغاء IFA 2021 رسمياً نتيجة لإستمرار تداعيات جائحة COVID-19، كما أشارت اللجنه إلى عودة المؤتمر العام المقبل.

يعد معرض IFA أحد الفعاليات السنوية التي تأثرت بإنتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، ولقد أكدت كلاً من Messe Berlin و gfu Consumer & Home Electronics على أن الإنتشار السريع للفيروس في جنوب شرق آسيا، وعدم تأكيد نشر اللقحات في جميع أنحاء العالم يثير مخاوف الكثير من الشركات حول التجمع في مؤتمر هذا العام.

أيضاً نتيجة لتغيير قواعد السفر والحظر في الكثير من دول العالم، إستعدت الكثير من الشركات إلى التخطيط للمشاركة في معرض برلين في اللحظات الأخيرة.

من جانب أخر تحولت منطقة معرض IFA 2021 إلى مركز تطعيم وملحق للمؤسسات الطبية لإستمرار حالة الطوارئ نتيجة لإنتشار فيروس كورونا، كما تستمر هذه المراكز والملحقات الطبية في العمل حتى شهر سبتمبر، لهذا كان القرار النهائي بإلغاء فعاليات هذا العام، وعودة الحدث العام المقبل.

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