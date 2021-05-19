شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل قد تدخل تحسينات على كاميرا بكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google عن محاولة لمعالجة درجات لون البشرة الفاتحة في منتجاتها الخاصة بالكاميرا والتصوير، مع التركيز على جعل صور الأشخاص الملونين "أكثر جمالاً ودقة"، ستأتي هذه التغييرات إلى كاميرات Pixel الخاصة بشركة Google هذا الخريف، وتقول الشركة إنها ستشارك ما تعلمته عبر نظام Android البيئي الأوسع وفقا لما نقله موقع the verege.

على وجه التحديد، تقوم Google بإجراء تغييرات على توازن اللون الأبيض التلقائي وخوارزميات التعرض لتحسين الدقة لدرجات لون البشرة الداكنة استنادًا إلى مجموعة بيانات أوسع من الصور التي تتميز بوجوه سوداء وبنية.

ومن خلال هذه التعديلات، تهدف Google إلى تجنب الإفراط في تفتيح الأشخاص الملونين وإلغاء تشبعهم في الصور للحصول على تمثيل أكثر دقة.

وأدخلت Google أيضًا تحسينات على صور السيلفي في الوضع الرأسي، مما أدى إلى إنشاء خريطة عمق أكثر دقة لأنواع الشعر المجعد والمموج - بدلاً من مجرد القص حول شعر الشخص.

وتقول الشركة إنه لا يزال أمامها الكثير لتفعله - وقد تعثرت بالتأكيد في الماضي على صعيد التعرف على الصور وإدراجها - لكنها خطوة مرحب بها في الاتجاه الصحيح.