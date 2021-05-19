شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مشروع Project Starline الجديد من جوجل؟.. وكيف يفيد فى دردشة الفيديو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة جوجل على مشروع جديد يعرف بـ Project Starline والذى يأتى فى شكل كشك لدردشة الفيديو من الجيل التالى يجعل الشخص الذى تدردش معه يظهر أمامك فى شكل ثلاثى الأبعاد، بحيث لا يتطلب مستقبل الدردشة المرئية وجود نظارة واقع افتراضي.

Project Starline

يستخدم المشروع مجموعة من الأجهزة المتخصصة وتقنية رؤية الحاسب لإنشاء صورة بالحجم الطبيعى الثلاثى الأبعاد للشخص الذى تدردش معه تجعله يظهر وكأنه يجلس أمامك، وقالت جوجل خلال معاينة المشروع: يمكنك رؤيته من زوايا مختلفة من خلال التنقل وحتى التواصل بالعين.

وأضافت: نطبق بحثًا فى رؤية الحاسب والتعلم الآلى والصوت المكانى والضغط فى الوقت الفعلى لجعل هذه التجربة ممكنة، وطورنا نظام لعرض المجال الضوئى يوجد إحساسًا بالحجم والعمق يمكن تجربته دون الحاجة إلى نظارات رأس.

ويستخدم Project Starline كاميرات وأجهزة استشعار متعددة لالتقاط مظهر الشخص وشكله من وجهات نظر مختلفة، وتدمج المنصة هذه المعلومات معًا فى نموذج ثلاثى الأبعاد يتم بثه فى الوقت الفعلى لمن يتحدثون معه.

وتقول جوجل إنها تعتمد على أجهزة مصممة خصيصًا ومعدات عالية التخصص، حيث يحتوى الكشك على أكثر من عشرة مستشعرات عمق مختلفة وشاشة مجال ضوئى بقياس 65 إنشًا لجعل الناس يظهرون فى صورة ثلاثية الأبعاد، وبرزت تقنية المجال الضوئى فى بعض التطبيقات الواعدة على مدار العقد الماضي، ولكنها لم تنتشر بعد كطريقة لتقديم الأشخاص بوضوح فى الصورة الثلاثية الأبعاد.