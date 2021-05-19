شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف لونا جديد لسلة أيفون 13 عند إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن يصل هاتف أيفون 13 المقبل من شركة أبل، بخيار لونى جديد وهو اللون الوردى أو " Rose Pink "، وذلك كما يدعى Peng Store، وتدعى التغريدة أن جهاز أيفون Pro Max سيكون له خيار اللون الوردى الوردى وأنه سيتم إطلاقه فى ديسمبر 2021.

وتم نشر تغريدة معينة فى وقت سابق من هذا الشهر، والآن تدور الشائعات حول هاتف أيفون الوردي، ومن المعروف أن شركة أبل تقدم لونًا جديدًا لسلسلة أيفون الخاصة بها، وحتى بعد مرور عام على إطلاقها، يكون المنتج (الأحمر) والنسخة الأرجوانية لجهاز أيفون 12 مثالين.

كما استبدلت ألوان أيفون بألوان أخرى مع إطلاق الطراز اللاحق، كما فى حالة Midnight Green على أيفون 11 Pro الذى تم استبداله بخيار Pacific Blue على أيفون 12، كما قدمت الشركة مؤخرًا خيارات الألوان الزاهية لمجموعة iMac الخاصة بها، والتى تقول إن أبل تتطلع إلى تقديم خيارات ألوان جديدة مع إطلاقها القادم.

ويشاع أن الميزات الأخرى التى سيأتى بها أيفون التالى هى شاشة ProMotion 120 هرتز والتى يمكن أن تكون دائمًا على الشاشة، ووفقًا للشائعات، ستعرض شاشة Always- On Display الوقت والنسبة المئوية للبطارية والإشعارات الواردة فقط.