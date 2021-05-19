تكنولوجيا: Oppo تحدد يوم 27 من مايو للإعلان الرسمي عن سلسلة Oppo Reno6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي اليوم تؤكد من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة Oppo Reno6 في حدث يعقد في 27 من مايو.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط Oppo للإعلان عن سلسلة Oppo Reno6 في حدث يعقد في 22 من مايو، إلا أن شركة Oppo نشرت إعلان تشويقي اليوم يوضح موعد الحدث المرتقب.

ومن المقرر أن ينطلق حدث Oppo في الصين، كما تشير التوقعات إلى أن الشركة تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات في سلسلة Oppo Reno6.

وتشمل الإصدارات الثلاثة في الهواتف المرتقبة من Oppo كلاً من هواتف Oppo Reno6، و Oppo Reno6 Plus وأيضاً Oppo Reno6 Pro، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن الشركة تقدم إصدار Z وA في السلسلة.

المصدر

اعلان





