تكنولوجيا: صور رسمية تؤكد تصميم هاتف nubia Z30 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد nubia غداً حدث جديد للإعلان الرسمي عن هاتف nubia Z30 Pro، ولقد ظهر الهاتف في صور رسمية تؤكد على تصميم الهاتف، مع نماذج لصور إلتقطتها عدسات الهاتف.

شارك Ni Fei بعض الصور الرسمية لهاتف nubia Z30 Pro على منصة Weibo اليوم إستعداداً للإعلان الرسمي عن الهاتف غداً 20 من شهر مايو.

تؤكد الصور التي جاءت في الإعلانات التشويقية اليوم على تصميم الكاميرة الخلفية لهاتف nubia Z30 Pro التي تحاكي تصميم الكاميرة في هاتف Axon 30 Ultra، حيث تتضمن الكاميرة الخلفية إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

وتتميز الكاميرة nubia Z30 Pro بثلاثة مستشعرات بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الرابع بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات periscope.

أيضاً نشر Ni Fei على منصة Weibo نماذج لصور إلتقطتها عدسات هاتف nubia Z30 Pro، مع صورة حية للهاتف باللون الأسود.

كما أكد Ni Fei في الإعلانات التشويقية على أن هاتف nubia Z30 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888، ومعايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، وأيضاً معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية.

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