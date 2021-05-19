ما هو تطبيق توكلنا و ما هي استخداماته؟

دبي - يزن راشد - تطبيق توكلنا هو تطبيق مقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ويأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس “كورونا “المستجد و استخداماته مستمرة بالتوسع ليشمل خدمات أوسع من مجرد تطبيق لإدارة أزمة كورونا.

خدمات تطبيق توكلنا

خدمة لقاح كورونا

خدمة تمكن المستخدم من حجز موعد لقاح كورونا بعد التأكد من أهليته

استعراض بيانات الوكالات

خدمة تمكن المستخدم من استعراض وكالاته المسجلة لدى وزارة العدل

الهوية الرقمية

خدمة تمكن المستخدم من استعراض هويته الرقمية من خلال التطبيق

الجواز الصحي

خدمة تؤكد أن المستخدم استكمل جميع جرعاته المطلوبة ضد فيروس كورونا

خدمة تعريق رقم الجوال

خدمة تمكن المستخدمين من تعريف رقم الجوال الخاص بهم

و خدمات أخرى عديدة تعرف عليها فيها على موقع الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعيا

اقرأ أيضاً: السعودية جاهزة لإطلاق قمرين صناعيين محليين

ما هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؟

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعروفة أختصاراً باسم سدايا (SDAIA)، هي هيئة حكومية سعودية أنشئت بأمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وترتبط مباشرةً برئيس مجلس الوزراء، فيما يرأس مجلس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء، ويلحق بها “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي”، و”مكتب إدارة البيانات الوطنية” اللذين أنشئا معها، ويرتبطان بها تنظيميًا، إضافةً إلى مركز المعلومات الوطني و تقدم خدمات رقمية عالية الأداء للمجتمع السعودي.

تعمل سدايا على تطوير استراتيجية السعودية للبيانات، وتلعب دورا في خلق قطاعات اقتصادية متنوعة، كما تتولى مهام تطوير الكوادر السعودية في مجال البيانات.

في 26 مارس 2020، دخلت الهيئة التاريخ بتشغيل أول قمة افتراضية لمجموعة العشرين وذلك من خلال تحضيرات تم إنجازها في أقل من أسبوع، وكذلك قامت ببناء منظومة الاتصال المرئي الآمن لعدد من الجهات الحكومية لعقد اجتماعاتها عن بُعد، كما دمجت ووحدت أكثر من 80 مجموعة بيانات حكومية