جوجل وسامسونج تدمجان Wear OS و Tizen

دبي - يزن راشد - في علامة أخرى على التحالف المتنامي بين جوجل وسامسونج، We’re combining the best of @wearosbygoogle and @SamsungMobile Tizen into a unified wearable platform. ⌚ Apps will start faster, battery life will be longer and you'll have more choice than ever before, from devices to apps and watch faces. #GoogleIO pic.twitter.com/vj2aYZD81x — Google (@Google) May 18, 2021 الشركتان أنهما تجمعان بشكل أساسي بين نظام التشغيل Wear OS ومنصة البرامج المستندة إلى Tizen، التي كانت أساسًا لأجهزة سامسونج القابلة للارتداء لسنوات عديدة.

ويُشار حاليًا إلى النظام الأساسي الناتج ببساطة باسم Wear، وذلك بالرغم من أن هذا قد لا يكون الاسم النهائي.

وتشمل فوائد الجهد المشترك تحسينات كبيرة في عمر البطارية، وأوقات تحميل أسرع للتطبيقات بنسبة 30 في المئة، ورسوم متحركة أكثر سلاسة.

كما أن الجهد المشترك يبسط الحياة للمطورين ويُنشئ نظام تشغيل ساعة ذكية مركزي لمنصة أندرويد.

وتعد جوجل أيضًا بمجموعة أكبر من التطبيقات ووجوه الساعة أكثر من أي وقت مضى.

وكتبت جوجل: سيتمكن جميع صانعي الأجهزة من إضافة تجربة مستخدم مخصصة بالاعتماد على المنصة، وسيتمكن المطورون من استخدام أدوات أندرويد التي يعرفونها لبناء تطبيقات لمنصة ونظام بيئي واحد.

وتفيد المعلومات بأن سامسونج تلتزم بإطارها الدوار الشهير عبر الأجهزة المستقبلية، ولكنها انتهت من صنع ساعات ذكية مخصصة لنظام Tizen فقط.

وسيكون هناك أيضًا إصدار من خرائط جوجل يعمل بشكل مستقل (بمعنى دون هاتفك القريب) وتطبيق يوتيوب ميوزك الذي يدعم التنزيلات في وضع عدم الاتصال، وتدعم سبوتيفاي التنزيلات في وضع عدم الاتصال عبر الساعات الذكية العاملة بنظام Wear.

وأكدت شركة سامسونج أن ساعتها الذكية القادمة من فئة جالاكسي تعمل عبر هذه المنصة الموحدة، كما تعمل أجهزة فيتبيت من فئة Fitbit Premium عبر هذه المنصة أيضًا.

وبصرف النظر عن دمج تقنيات كلا النظامين، يشمل نظام التشغيل Wear الجديد تحسينات تجعل من السهل القيام بمهام متعددة بين تطبيقات المعصم.

ويتم أيضًا تضمين بعض ميزات تتبع اللياقة البدنية الأكثر شيوعًا في فيتبيت لمساعدة المنصة على التطور كأداة صحية.

وتقدم جوجل دعم Kotlin المحسن لنظام Wear اعتبارًا من هذا الأسبوع، وسيتمكن المطورون من الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات جديدة للخدمات الصحية والنشاط المستمر لتمكين المزيد من العمليات في الخلفية، مما يجعل تطبيقاتهم أكثر فائدة.

وتفي سامسونج بوعدها بثلاث سنوات من تحديثات البرامج للمنتجات الحالية، وتسمح أيضًا للعملاء بتصدير بياناتهم الصحية حتى يمكن استخدامها عبر الأجهزة المستقبلية.

