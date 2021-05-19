شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستتيح للمستخدمين حذف آخر 15 دقيقة من نشاط التصفح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل مؤخرا عن الكثير من عناصر التحكم فى الأمان الجديدة التى يتم طرحها عبر أنظمتها الأساسية، حيث ستضيف الشركة خيارًا جديدًا - يسمى الحذف السريع - والذى يسمح للمستخدمين بحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث الخاص بهم بنقرة واحدة من قائمة حساب جوجل.

وبعد ذلك، ستضيف مجلدًا مغلقًا محميًا برمز مرور فى صور جوجل عن طريق طرح ميزة - تسمى المجلد المقفل - والتى ستحمى الصور المحددة بشكل منفصل، وقالت الشركة: "لن تظهر هذه الصور أثناء التمرير عبر شبكتك أو فى ألبومات مشتركة"، وعلى الرغم من أن هذه الميزة ستأتى أولاً إلى هواتف جوجل، إلا أنه سيتم طرحها على المزيد من أجهزة أندرويد على مدار العام.

وعلى جانب آخر، فإن جوجل ستضيف ميزة إلى خدمة الخرائط وهى تذكيرات سجل المواقع فى المخطط الزمني، والآن، عندما يرى المستخدمون الأماكن التى زاروها فى مخططهم الزمني، سيذكرهم التطبيق بحدوث ذلك أثناء تشغيل "سجل المواقع".

وكجزء من Android 12، تقدم جوجل لوحة تحكم جديدة للخصوصية، حيث سيتمكن المستخدمون من رؤية جدول زمنى لوقت وصول التطبيقات إلى الكاميرا أو الميكروفون أو موقع الجهاز، سيعرض أيضًا مؤشرات توضح وقت استخدام كاميرا الجهاز أو الميكروفون. إلى جانب تقديم الدعم لتعطيلها، ستسمح جوجل أيضًا للمستخدمين باختيار مشاركة موقعهم التقريبى مع تطبيق بدلاً من تطبيق دقيق.