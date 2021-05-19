الآن يمكنك تحميل الإصدار التجريبي من أندرويد 12

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 01:09 مساءً - بعد ثلاث معاينات للمطورين، أصبح الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 12 من شركة جوجل متاحًا للتنزيل اليوم.

وقامت جوجل بتفصيل أحدث إصدار من نظام التشغيل المحمول الخاص بها في اليوم الأول من مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2021.

وكما هو متوقع، يتضمن أندرويد 12 إصلاحًا مرئيًا كبيرًا، حيث أعادت الشركة تصميم كل عنصر تقريبًا من واجهة مستخدم أندرويد لجعلها أكثر قابلية للتخصيص باستخدام لغة التصميم الجديدة Material You.

وعند تعيين خلفية جديدة، يقوم أندرويد 12 تلقائيًا بتغطية كل عنصر من عناصر نظام التشغيل تقريبًا، بما في ذلك أشياء، مثل: الإشعارات وأدوات التحكم في مستوى الصوت، لتتناسب مع الألوان السائدة والتكميلية المعروضة.

وأعادت جوجل تصميم الرسوم المتحركة للنظام وتعديل قائمة الإعدادات السريعة لإضافة Google Pay وعناصر التحكم الرئيسية.

وتصل واجهة المستخدم الجديدة أولاً إلى أجهزة Google Pixel، وكجزء من إصلاح واجهة المستخدم، تقول جوجل: إنها تمكنت من جعل أندرويد أكثر كفاءة في الوقت نفسه.

وتوضح الشركة أن الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد 12 ستكون أسرع وأكثر استجابة وتستفيد بشكل أفضل من بطارياتها بفضل الاستخدام الأمثل لوحدة المعالجة المركزية.

ويمثل الأمان والخصوصية الركيزة الثانية لجوجل بالنسبة لنظام أندرويد 12، حيث يجلب التحديث لوحة تحكم جديدة تتضمن مخططًا زمنيًا لجميع البيانات التي وصلت إليها التطبيقات المثبتة عبر هاتفك.

وبالإضافة إلى إعطائك هذه المعلومات في لمحة، تسمح لك لوحة المعلومات بإلغاء أذونات التطبيق.

وكما هو الحال في iOS 14، فإنك ترى أيضًا مؤشرات صغيرة في الجزء العلوي من الشاشة عندما يصل أحد التطبيقات إلى كاميرا الهاتف أو الميكروفون أو كليهما.

ومع ذلك، يمكنك أيضًا حظر كلا المكونين لجميع التطبيقات عن طريق إيقاف تشغيلهما في قائمة الإعدادات السريعة المعاد تصميمها.

وعندما يتعلق الأمر بخدمات الموقع، يسمح لك أندرويد 12 بتزويد التطبيقات بمكان وجودك التقريبي فقط.

وبعيدًا عن تلك الميزات التي تواجه المستخدم، تقدم جوجل مفهومًا يسمى Android Private Compute Core، الذي يتعامل مع جميع اللغات ومعالجة الصوت لميزات، مثل: Live Caption و Now Play، عبر الجهاز.

وتقول جوجل: إن المزيد من الميزات تأتي إلى أندرويد 12 في وقت لاحق من هذا العام مع اقترابنا من الإصدار العام للتحديث.

وفي غضون ذلك، يمكنك تجربة الإصدار التجريبي عبر أجهزة محددة من 11 جهة تصنيع، بما في ذلك جوجل ونوكيا وأسوس واوبو وشاومي وون بلس.