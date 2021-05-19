تكنولوجيا: أجهزة وهواتف الأندوريد النشطة تصل إلى 3 مليار جهاز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل في مؤتمر المطوريين الذي عقد بالأمس عن إرتفاع عدد الأجهزة والهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندوريد إلى 3 مليار جهاز نشط الآن.

كشف Sameer Samat خلال فعاليات حدث Google I/O 2021 عن تسجيل جوجل رقم قياسي جديد في عدد الأجهزة النشطة بنظام تشغيل الأندوريد.

ولقد أكدت جوجل على إرتفاع عدد أجهزة الأندوريد النشطة إلى أكثر من 500 مليون جهاز عن العام الماضي، ومليار جهاز مقارنة بعام 2017 الذي سجلت فيه جوجل عدد 2 مليار جهاز أندوريد نشط.

أيضاً من المقرر ألا تتضمن هذه الإحصائية الأجهزة التي تعمل بنظام الأندوريد وترتكز على متاجر بديلة لمتجر Google Play مثل أجهزة Amazon Fire وبعض من الأجهزة الصينية، لذا من المتوقع أن يرتفع عدد الأجهزة التي تعمل بنظام الأندوريد إلى نسبة أعلى في حالة دمج هذه الأجهزة في الإحصائية.

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