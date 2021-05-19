تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد رسمياً التوقف عن تطوير Windows 10X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت عملاق البرمجيات مايكروسوفت في تصريحات رسمية مؤخراً على إلغاء خطط الشركة لتطوير نظام Windows 10X.

أشارت بعض التقارير السابقة إلى خطط مايكروسوفت للتوقف عن تطوير نظام تشغيل Windows 10X بهدف التركيز على إضافة التحسينات وتطوير النظام الأساسي للشركة Windows 10، ولقد أكدت عملاق البرمجيات بشكل رسمي في تصريحات أصدرتها مؤخراً على إلغاء مشروع تطوير Windows 10X.

كانت شركة مايكروسوفت قد إتجهت لتطوير نظام Windows 10X منذ البداية لدعم الأجهزة المميزة بالشاشة المزدوجة بنظام تشغيل خفيف وسلس عن النظام الرئيسي للشركة، ومن ثم إتجهت مايكروسوفت في 2021 لتطوير النظام لمنافسة أجهزة Chrome OS بنظام يدعم الأجهزة التعليمية.

وتخطط مايكروسوفت لجلب أفضل مميزات Windows 10X في تحديثات لنظام Windows 10، حيث قدمت بالفعل عملاق البرمجيات تقنية container للتطبيقات، ودعم أفضل لميزة الكتابة الصوتية، مع تحديث لوحة مفاتيج ترتكز على خاصية اللمس.

ومن المتوقع أن تستمر مايكروسوفت في جلب تقنية ومميزات Windows 10X في تحديثات لنظام تشغيل Windows 10، على أن ينطلق التحديث الأكبر والأبرز خلال شهر أكتوبر من هذا العام.

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