شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن خدمة للتنبيه بكلمات المرور المخترقة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Google ميزات جديدة لحماية كلمة المرور في مؤتمر المطور الافتراضي Google IO، كانت إحدى أبرز الميزات هي إرسال تنبيهات ببيانات اعتمادك المخترقة وتتيح لك تغييرها بسرعة من خلال Chrome وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وسيرسل مدير كلمات المرور للشركة - المدمج في Chrome و Android - تنبيهًا تلقائيًا عندما تكون إحدى كلمات مرورك المحفوظة جزءًا من عملية اختراق للبيانات، كما ستتيح لك الشركة التي تقدمها لك أيضًا تغييره بسرعة في Chrome ، لذلك لا يتعين عليك تسجيل الدخول إلى الموقع والانتقال إلى تغيير كلمة المرور.

وإليك كيفية عمله: عند تنفيذ إجراء التحقق من كلمة المرور من خلال Chrome ، وإذا عثر على كلمة مرور مخترقة، فسيعرض المتصفح زر "تغيير كلمة المرور"، ستساعدك هذه الميزة على تبديل كلمة المرور في صفحة واحدة ، بدلاً من المرور عبر نقرات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، سيقترح Chrome كلمة مرور جديدة قوية لحسابك.

قالت Google أن هذه الميزة يتم تشغيلها بواسطة Duplex على منصة الويب AI.

قدمت شركة Apple تنبيهات بكلمات المرور المخترقة مع iOS 14 العام الماضي، وتطرح Google أداة لاستيراد كلمات المرور من مديرين آخرين إلى مدير كلمات المرور الخاص بها، بالإضافة إلى ذلك سيكون لدى الشركة تكامل أعمق بين Chrome وAndroid ، بحيث لا داعي للقلق بشأن تذكر جميع بيانات الاعتماد الخاصة بك.