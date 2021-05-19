شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تبدأ مجموعة WhatsApp؟.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون مجموعة WhatsApp في بعض الأحيان هي ما تحتاجه للبقاء على اتصال مع أصدقائك وعائلتك وزملائك، لاسيما مع التباعد الاجتماعى لظروف الوباء خاصة مع توافر الحلول لمواكبة التطور الرقمى، وهناك من يدشن المجموعات لظروف العمل وللتواصل مع العائلة الأصدقاء حسبما نقل موقع TheNextWeb.

لذا إليك كيف يمكنك البدء مع مجموعة Whatsapp الخاصة بك.

للبدء انتقل إلى علامة تبويب الدردشة في WhatsApp وحدد "مجموعة جديدة". ثم حدد من سيكون جزءًا من المجموعة من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. من الشاشة التالية ستتمكن من تسمية المجموعة وإضافة رمز إذا كنت ترغب فى ذلك.

كيف تبدأ مجموعة WhatsApp؟

ولتصفح بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها داخل مجموعة WhatsApp، يمكنك وضع علامة على أعضاء المجموعة في الرسائل باستخدام رمز @. ويمكنك أيضًا زيارة الملف الشخصى لكل عضو وبدء محادثة خاصة معهم من خلال النقر على أيقوناتهم.

ضمن إعدادات المجموعة - التي يمكنك الوصول إليها من خلال النقر على اسم المجموعة فى الجزء العلوى من الشاشة - يمكنك البحث عن أنواع الروابط والصور التي أرسلتها لبعضكما البعض، وكذلك العثور على الرسائل الفردية باستخدام Chat Search. يمكنك أيضًا كتم صوت الدردشة - وهذا مفيد أيضًا بناءً على حجم المجموعة.

واعتمادًا على حجم المجموعة، قد يكون من المفيد تعيين مستخدم آخر ليكون مسؤولاً، يُسمح له بإجراء تغييرات على المجموعة. يمكنك أيضًا العثور على أعضاء فرديين من قائمة المشاركين.

عندما تريد مغادرة دردشة جماعية، يمكنك الانتقال إلى إعدادات المجموعة والتمرير إلى أسفل الشاشة، حيث سترى الخيار. يمكنك أيضًا أرشفة مجموعة عن طريق التمرير إلى اليسار من قائمة الدردشة، مما سيخفيها ويساعد فى تنظيم الأشياء.