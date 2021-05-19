بتكوين تهبط لأقل من 40 ألف دولار وهذا حال “إثريوم” !

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 مايو 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

واصلت ”بتكوين“ النزول في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار اليوم الأربعاء، إذ فاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من رئيس ”تسلا“ إيلون ماسك.

وتراجعت بتكوين، نحو 9% لما يصل إلى 38 ألفًا و 940.04 دولار، لتكون -أيضًا- دون متوسط تحركاتها في 200 يوم.

وهي الآن منخفضة 40% عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفًا و895.22 دولار، والذي بلغته في الـ14 من نيسان/أبريل الماضي.

وهبطت ”إثريوم“، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، نحو 15% إلى 2875.36 دولار.