شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. متى يصل تحديث iOS 15 لمستخدمى أيفون ؟ وما هى أبرز مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مضى وقت طويل منذ أن أعلنت أبل عن تحديث كبير للبرامج، حيث أصبح المعجبين متحمسين لنظام iOS 15، إلا أن شركة أبل لم تفصح عن موعد إصدار نظام التشغيل iOS 15، لكن كان هناك الكثير من الشائعات والتكهنات بالفعل.

متى يصل iOS 15؟

يعتقد معظم خبراء الصناعة والمحللين أنه سيتم إطلاق iOS 15 فى منتصف سبتمبر 2021، فعادةً ما تطلق أبل تحديثات البرامج الرئيسية فى سبتمبر من كل عام، لذلك سيكون هذا منطقيًا، وصدر iOS 14 فى سبتمبر 2020 وجلب معه بعض التغييرات الكبيرة على شاشتك الرئيسية عبر الأدوات الذكية.

وتشتهر أبل أيضًا بذكر تحديثات البرامج القادمة فى WWDC (مؤتمر المطورين العالمي)، ويحدث ذلك فى الفترة من 7 إلى 11 يونيو من هذا العام وقد يعنى أن الأشخاص سيختبرون الإصدار التجريبى من iOS 15 فى يونيو أو يوليو.

أبرز مميزات iOS 15

تشير الشائعات إلى أن نظام iOS 15 سيكون متوافقًا مع iPhone 7 وأى شيء أحدث من ذلك، وهذا يعنى أنه سيتعين على مالكى iPhone 6s التعامل مع iPhone 14، إلا إذا قاموا بترقية أجهزتهم، وحتى اسم 'iOS 15' هو شائعة لكن خبراء الصناعة يبدون واثقين من أن أبل س15 تلتزم بموضوع الأرقام المعتاد.

واقترح تقرير حديث إلى حد ما أن iOS سيجلب مركز تحكم معاد تصميمه لأجهزة iPhone و iPad، وقد يدعم أيضًا المصادقة الثنائية البيومترية لـ Touch و Face ID، وتعنى المصادقة ثنائية المقاييس الحيوية أنه يتعين على المستخدم استخدام كل من Touch وFace ID لفتح الهاتف.

وقد تكون هذه الميزة المشاع حصرية فقط لجهاز iPhone الجديد الذى قد يتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع iOS 15، وكما هو الحال مع جميع الشائعات، لن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان ما سبق صحيحًا حتى صدور كلمة رسمية من أبل.