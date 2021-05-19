شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة تمنح مستخدمها 30 ثانية لإنفاق صافى ثروة إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة LeasingOptions العالمية لعبة تدخل مستخدمها فى إنفاق صافى ثروة Space Karen المذهلة على مجموعة من العناصر المغرية، وسيتعين على مستخدمها الاستثمار بسرعة ويجب أن يختفى كل سنت فى غضون 30 ثانية ومن ضمن التحديات التى تتضمنها اللعبة هى أنفاق ثروة قطب تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك حيث يجد المستخدمين صعوبة فى إنفاق هذه الثروة الضخمة فى بضع ثوانى وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وكان إيلون ماسك قد تصدر مؤشر بلومبرج للمليارديرات فى وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أنه تراجع منذ ذلك الحين إلى المركز الثالث ، خلف منافسه فى الفضاء جيف بيزوس ورئيس مجلس إدارة LVMH برنارد أرنو.

ومع ذلك، فإن ثروة تقدر بـ 146.5 مليار دولار هى جزء لا بأس به من المال ينفقه في شركاته وسياراته ومجموعة غريبة من الجمعيات الخيرية.

لكن إنفاق كل هذه المليارات ليس بالأمر السهل، كما مثلما يؤكد إيلون ماسك نفسه فى العديد من المناسبات. كما كان قد طلب مؤسس SpaceX مؤخرًا من متابعيه على Twitter البالغ عددهم 55 مليونًا الحصول على نصائح حول التبرعات.