شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "نفيديا" تدخل بطاقات جديدة لتعدين العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Nvidia العالمية على توسيع حدود تعدين العملات المشفرة لتشمل بطاقات رسومات GeForce RTX 3080 و RTX 3070 و RTX 3060 Ti المصنعة حديثًا، بعد إنقاص معدلات التجزئة لـ RTX 3060 لإطلاقه في فبراير، كذلك بدأت Nvidia الآن في تسمية البطاقات الجديدة بمعرف "Lite Hash Rate" أو "LHR" لإعلام العملاء المحتملين بأن البطاقات ستكون مقيدة للتعدين حسبما نقل موقع the verege.

ويقول Matt Wuebbling ، رئيس شركة GeForce للتسويق في Nvidia: "ينطبق معدل التجزئة المخفض هذا فقط على البطاقات المصنعة حديثًا باستخدام معرف LHR وليس على البطاقات التي تم شراؤها بالفعل"، "نعتقد أن هذه الخطوة الإضافية ستجعل المزيد من بطاقات GeForce بأسعار أفضل في متناول اللاعبين في كل مكان."

وسيبدأ شحن بطاقات RTX 3060 Ti و RTX 3070 و RTX 3080 الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيتم عرض معرف LHR في قوائم منتجات البيع بالتجزئة وعلى الصندوق، بدأت Nvidia في الأصل في الحد من التجزئة باستخدام RTX 3060، والتزمت الشركة بالفعل بعدم الحد من أداء وحدات معالجة الرسومات التي تم بيعها بالفعل.

بينما حاولت Nvidia إجراء تعدين nerf باستخدام RTX 3060 ، أصدرت الشركة أيضًا عن طريق الخطأ برنامج تشغيل تجريبي قام بإلغاء تأمين معدلات التجزئة وزيادة الأداء، تمت إعادته مع برامج تشغيل أحدث.