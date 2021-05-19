شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin تكشف عن أعلى عرض فى مزاد السياحة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توشك Blue Origin على الكشف عن أعلى عرض تم تقديمه خلال المرحلة الخاصة الأولية من المزاد لأول مقعد لسائح فضاء، ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة مأهولة للشركة على الإطلاق على متن صاروخها New Shepard في 20 يوليو وستنقل الطاقم إلى حوالي 62 ميلاً فوق الأرض في تجربة انطلاق إلى هبوط تستغرق حوالي 10 دقائق حسبما نقل موقع DigitalTrends.

وبدأت Blue Origin المزاد في 5 مايو وفي 19 مايو سيكشف عن أعلى عرض تم تقديمه حتى الآن.

وسيتم بعد ذلك الإعلان عن عملية تقديم العطاءات، حيث يتعين على المشاركين تجاوز أعلى عرض للحصول على فرصة للحصول على أول مقعد سائح لرحلة شهر يوليو المرتقبة.

وستقام المرحلة الأخيرة من المزاد في 12 يونيو بجلسة مباشرة عبر الإنترنت قد تشهد قيام مقدمي العروض بتخفيض أموال كبيرة وهم يتنافسون على المقعد المرغوب.

وستذهب عائدات العطاء الفائز إلى مؤسسة Blue Origin’s Club for the Future ، والتي تهدف إلى "إلهام الأجيال القادمة لمتابعة وظائف في STEM" العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" والمساعدة في ابتكار مستقبل الحياة في الفضاء."

وسيخضع أول سائح فضاء في Blue Origin للتدريب قبل مغامرة الفضاء شبه المدارية في يوليو، على الرغم من أنه لا ينبغي أن يكون متطلبًا للغاية لأن الرحلة نفسها ستتضمن في الغالب الجلوس في مقعد، وتطفو قليلاً عند وصولهم إلى خط كارمان (ارتفاع حوالي 62 ميلا تعتبر بشكل عام حافة الفضاء)، والاستمتاع بالمناظر الخلابة، وأخيرا الاستعداد داخل الكبسولة للهبوط بمساعدة المظلة.

وستتم المهمة في ميناء بلو أوريجين الفضائي في غرب تكساس، وهو موقع 14 رحلة تجريبية ناجحة على مدى السنوات الست الماضية باستخدام صاروخ الشركة الجديد شيبرد القابل لإعادة الاستخدام.

وبافتراض أن الرحلة الأولى المأهولة تسير وفقًا للخطة، يمكن لشركة Blue Origin ، التي يقودها مؤسس Amazon Jeff Bezos ، التحرك بسرعة نحو إطلاق رحلات سياحية منتظمة باستخدام نظام النقل نفسه.

وتتنافس الشركة مع أمثال Virgin Galactic وSpaceX، على الرغم من أن الأخيرة تستخدم مركبات إطلاق أكثر تطوراً وستوفر تجارب مدارية أطول لسائحي الفضاء، من المقرر أن تبدأ أول مهمة سياحية لشركة SpaceX في 15 سبتمبر، كشفت شركة Virgin Galactic، التي لا تزال تختبر أجهزتها، النقاب مؤخرًا عن طائرة فضائية جديدة لخدمتها القادمة.

لم تكشف Blue Origin بعد عن أسعار خدمات السياحة الفضائية، على الرغم من أنها قالت سابقًا إنه سيتم تسعيرها بشكل تنافسي، هذا يعني أنه من المحتمل أن يكلف المقعد حوالي 250 ألف دولار، لأن هذا هو ما تفرضه Virgin Galactic مقابل تجربة مماثلة.