شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل انتحال شخصية إيلون ماسك للنصب باسم العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المستهلكون أكثر من مليوني دولار من العملات المشفرة أمام المحتالين الذين ينتحلون شخصية إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وسبيس إكس خلال الأشهر الستة الماضية، حسبما نقل موقع the verege عن لجنة التجارة الفيدرالية.

وقالت اللجنة في تقريرها: "الوعود بالعائدات الضخمة المضمونة أو الادعاءات بأن عملتك المشفرة ستتضاعف هي دائمًا عمليات احتيال".

وأضافت "وعود الإرجاع الضخم المضمون أو المطالبات بأن عمليات التشفير الخاصة بك ستتم مضاعفة هي عمليات احتيال دائمًا".

ولسنوات انتحل المحتالون دور Musk من أجل الاحتيال على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعيدًا عن العملة المشفرة.

يستخدمون أساليب خادعة على مواقع مثل Twitter، وغالبًا ما يستخدمون نفس الصور الرمزية مثل حساب Musk الخاص ويخطئون قليلاً في كتابة اسم المستخدم الخاص به. ويتظاهر بأنه إيلون مسك.

ووفقا للتقرير يطلب المحتالون من الضحايا إرسال العملة إلى عنوان محفظة محدد مقابل تلقي دفعة أكبر في المقابل. تنتهك عمليات الاحتيال سياسة Twitter ضد الحسابات المخادعة ، لكن المشرفين كافحوا لكبح جماح النشاط ولا يزال سائدًا على المنصة.

وتم الكشف عن رقم 2 مليون دولار في تقرير عن العملة المشفرة نشرته لجنة التجارة الفيدرالية منذ فى أكتوبر الماضي حيث أفاد المستهلكون أنهم خسروا أكثر من 80 مليون دولار في عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة، مما زاد "أكثر من عشرة أضعاف على أساس سنوي"، كما يخسر المستهلكون حوالي 1900 دولار من خلال هذه الحيل في المتوسط.

وكان إيلون ماسك نفسه هدفًا في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على Twitter bitcoin الصيف الماضي، ففي واحدة من أكبر الاختراقات في تاريخ تويتر، قام المهاجمون باختراق حسابات تخص إيلون ماسك والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والرئيس الأمريكي الخالى جو بايدن، وبيل جيتس، وحتى أبل للترويج لعملية احتيال بيتكوين.

وتلقى المهاجمون ما يقرب من 120 ألف دولار من عملية الاحتيال التي أجبرت تويتر على منع جميع المستخدمين الذين تم التحقق منهم من نشر تغريدات جديدة لعدة ساعات.