تكنولوجيا: تحديث Android 12 يتيح تحويل هواتف Pixel إلى مفتاح رقمي للسيارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل عن خططها لدعم تحديث Android 12 بميزة تحويل هواتف Pixel إلى مفتاح رقمي للسيارة.

طورت شركة ابل ميزة المفتاح الرقمي في هواتف الأيفون خلال الفترة الماضية، واليوم تقدم جوجل هذه التقنية خلال مؤتمر المطوريين، حيث تأتي من خلال تحديث Android 12، كما تدعم الميزة بعض الإصدارات المختارة من إصدارات جوجل في هواتف Pixel، وأيضاً هواتف Galaxy.

كانت شركة BMW قد أعلنت في وقت سابق عن دعم ميزة المفتاح الرقمي من سامسونج، حيث من المقرر أن يتم إستبدال المفتاح التقليدي للسيارة بمفتاح رقمي في الهاتف مباشرة.

أيضاً يأتي المفتاح الرقمي مع UWB حيث تعمل إشارات الراديو فائقة الإتساع على رصد المفتاح الرقمي مباشرة عند وقوف المستخدم مباشرة أمام السيارة.

ومن المقرر وفقاً لإعلان جوجل أن تأتي التقنية الجديدة في الإصدار القادم من هواتف Pixel، كما تدعم التقنية المقدمة من ابل وجوجل الإتصال قريب المدى NFC، والذي يتطلب إخراح الهاتف والتشغيل الرقمي، وهي من المميزات المقدمة في سيارة 2021 BMW 5.

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