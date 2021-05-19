تكنولوجيا: جوجل تكشف عن آداة جديدة تدعم إدراك الأمراض الجلدية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت عملاق البحث آداة جديدة لدعم المستخدم في إدراك والتعرف على الأمراض الجلدية، وهي آداة تتوفر على المتصفح.

ترتكز الأداة الصحية الجديدة من جوجل على تقنية الذكاء الإصطناعي التي تعمل على تحديد الأمراض الجلدية، كما تتوفر الآداة الجديدة على المتصفح، وتعمل على إدراك الأمراض الجلدية في الرأس، والشعر وأيضاً الأظافر.

ولقد إستعرضت جوجل التقنية في عرض حي خلال I / O، حيث تعمل الآداة عبر إلتقاط 3 من الصور للجزء المصاب في الجلد، ومن ثم سيطلب من المستخدم الإجابة على بعض الأسئلة حول نوع البشرة والأعراض التي يواجهها المستخدم.

أيضاً تعمل الآداة على عرض قائمة من الأعراض والشروط التي تحدد مرض المستخدم من بين 288 مرض مسجل في القوائم، وتعمل هذه التقنية بتقنية الذكاء الإصطناعي.

المصدر

اعلان





