شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Pro 12.9 و iPad Pro 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى 2021 iPad Pro 12.9 وiPad mini 2019، أن تساعدك فى الاختيار:

جهاز iPad Pro 12.9-inch (2021) الشاشة: شاشة 12.9 بوصة. دقة الشاشة: تبلغ 2732 × 2048 بيكسل. نوع الشاشة: شاشة IPS LCD. المعالج: معالج Apple M1. الرام: تبلغ 8 جيجابايت. نظام التشغيل: نظام iPadOS14. الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل. البطارية: بقوة 9720 mAh.