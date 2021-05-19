تكنولوجيا: جوجل تبدأ معاينة الجيل الجديد من مشروع Starline لدردشة الفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في العمل على تطوير الجيل الجديد من مشروع Starline الذي يستهدف دعم المسخدمين في محادثات الفيديو عبر كشك يعمل على عرض صورة ثلاثية الأبعاد للشخص في الطرف الأخر.

يرتكز عمل مشروع Starline على الكاميرات المتعددة، وأيضاً أجهزة الإستشعار، حيث تعمل هذه التقنية على جمع المعلومات من هذه الأجهزة لوضع تصور ثلاثي الأبعاد يبث في الوقت الفعلي للمحادثات.

ولقد أكدت جوجل في معاينة مشروع Starline، على أن هذا المشروع يمكن أن يدعم مكالمات الفيديو من شخص إلى أخر، كما تستخدم التقنية بتخصيص أعلى لتحاكي وجود الطرف الأخر في مكالمة الفيديو.

كما يتميز الجيل الجديد من مشروع Starline بنظام كبير الحجم يتضمن الإضاءة، والكاميرات، ومقعد للجلوس، كما ترتكز التقنية على أجهزة طورت خصيصاً للنظام.

ولقد أكد Wired على أن كشك الدردشة يأتي بعشرات من مستشعرات العمق، مع شاشة بحجم 65 إنش، كما يتوفر النظام في الوقت الحالي في عدد محدود من مكاتب جوجل للمعاينة، أيضاً تخطط جوجل لدفع النظام لبعض شركائها للمعاينة.

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