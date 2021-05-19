تكنولوجيا: جوجل تستعرض الجيل الجديد من تقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت جوجل خلال مؤتمر المطوريين الجيل الجديد من تقنية الذكاء الإصطناعي، والذي يهدف لتحسين تقنية إدراك اللغة بكفاءة أعلى.

كشفت عملاق البحث خلال مؤتمر I/O عن التقنيات والتحديثات الجديدة في برامج الشركة، كما قدمت جوجل الجيل الجديدة من تقنية الذكاء الإصطناعي

ولقد قدمت عملاق البحث نموذج تجريبي للجيل القادم من تفنية الذكاء الإصطناعي، والذي عرف من جوجل بعنوان “LaMDA”، والذي يأتي بترقية في تقنية الذكاء الإصطناعي مع محادثات مميزة بتجربة واقعية أكثر.

أيضاً إستعرضت جوجل نماذج لتقنية الذكاء الإصطناعي التي تميزت بتجربة أكثر كفاءة في تحديد اللغة والرد بمحادثات واقعية بشكل أكبر، كما تأتي التقنية باثنان من النماذج من LaMDA.

ومن المقرر أن يدعم تحسين وترقية تقنية الذكاء الإصطناعي المستخدم عبر إدراك اللغة بشكل أفضل، وتحسين منتجات شركة جوجل.

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