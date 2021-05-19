شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض عمليات تثبيت تطبيق واتس آب عالميا بأكثر من 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع الناس فى جميع أنحاء العالم إلى ما وراء واتس آب للتواصل مع الأصدقاء وأفراد الأسرة، وبينما تستمر عمليات تثبيت التطبيقات العالمية المنافسة لواتس آب مثل Signal و Telegram فى الزيادة، "انخفضت عمليات التثبيت العالمية لتطبيق واتس آب للموبايل بنسبة 43% (مقارنة بالعام الماضي) للفترة من يناير إلى أبريل"، وفقًا لتقرير صادر عن شركة التحليلات Sensor Tower.

وأبرز التقرير أن عددًا أقل من الأشخاص يقومون الآن بتثبيت واتس آب على هواتفهم المحمولة بعد الإعلان عن سياسة الخصوصية الجديدة، وقالت الشركة: "فى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، ارتفعت عمليات تثبيت Telegram بنسبة 98% على أساس سنوى إلى أكثر من 161 مليونًا، فى حين شهدت Signal زيادة فى التنزيلات لأول مرة بنسبة 1،192% على أساس سنوى إلى 64.6 مليون".

كما أبرز التقرير أيضًا أن الاتجاه المتمثل فى التخلى عن واتس آب لمنصات الدردشة الأخرى بدأ حتى قبل الإعلان عن سياسة الخصوصية الجديدة، وشهدت عمليات التثبيت لأول مرة انخفاضًا فى بداية انتشار جائحة COVID- 19، ففى أبريل 2020، شهدت ما يقرب من 55.2 مليون عملية تثبيت على مستوى العالم، بانخفاض 28% على أساس شهرى من 76.5 مليون فى مارس "، وفقًا لتقرير Sensor Tower.

ولعل مصدر القلق الرئيسى هو أن سياسة الخصوصية الجديدة ستسمح لواتس آب بمشاركة بعض المعلومات حول المستخدمين مع الشركة الأم Facebook.