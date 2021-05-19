تكنولوجيا: تعاون بين سامسونج وجوجل لدمج أنظمة Wear OS و Tizen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل اليوم عن التوسع في شراكتها مع العملاق الكوري لدعم الجيل القادم من ساعات سامسونج الذكية بنظام يجمع بين أنظمة Wear OS و Tizen.

تدمج شركة جوجل نظامي Wear OS و Tizen في تجربة جديدة تقدم في ساعات سامسونج الذكية في نظام يعرف الآن بنظام “Wear”.

يدعم دمج أنطمة Wear OS و Tizen ساعات سامسونج الذكية القادمة في جلب بعض التحسينات التي تشمل عمر أطول للبطارية، مع تحميل أسرع للتطبيقات بنسبة 30%، وأيضاً حركة إنسيابية للرسوم.

كما تدعم عملية الدمج الجديدة المطوريين بآداء أفضل في تطوير التطبيقات، مع نظام تشغيل رئيسي يتكامل مع نظام الأندوريد.

أيضاً تؤكد جوجل على دعم المستخدمين بعدد أكبر من التطبيقات، وعدد أكبر من أوجه الساعة الذكية، كما إستعرض Wired بعض من مميزات نظام التشغيل القادم، الذي تستخدم فيه سامسونج الإطار القابل للتدوير في الساعات الذكية.

كما يجلب النظام تطبيق مستقل من Google Maps، مع تطبيق YouTube Music مع ميزة التحميل للإستماع خارج نطاق الإنترنت، وهي الميزة ذاتها المقدمة لتطبيق Spotify.

يذكر أن سامسونج أكدت رسمياً اليوم على دعم الجيل القادم من Galaxy Watch بالمنصة الجديدة للساعات الذكية، والتي تدعم لاحقاً أيضاً ساعات Fitbit المميزة.

المصدر

اعلان





