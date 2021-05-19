تكنولوجيا: جوجل تدفع الإصدار التجريبي العام من تحديث Android 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل في مؤتمر المطوريين الذي أقيم اليوم عن دفع الإصدار التجريبي العام من تحديث Android 12.

كشفت جوجل النقاب اليوم عن تحديث Android 12 خلال فعاليات I/O 2021، حيث يتوفر الإصدار التجريبي العام الآن لمستخدمي هواتف Pixel، بدءاً من هاتف Pixel 3 إلى أحدث إصدار من هواتف Pixel، كما يتوفر التحديث أيضاً لمستخدمي هواتف OnePlus و Lenovo وAsus و Oppo و Realme و Sharp و Tecno و TCLو Vivoو Xiaomi وأيضاً ZTE.

ويمكن للمستخدمين الإشتراك في معاينة الإصدار التجريبي عبر التسجيل على موقع Android التجريبي، أو إتباع الإرشادات المحددة على صفحة المطوريين.

من جانب أخر تقدم جوجل تحديث Android 12 بمجموعة من المميزات التي تشمل بعض المميزات المرئية والرسوم والأدوات الجديدة، مع شاشة القفل القابلة للتعديل، ورسوم متحركة، وwidget، كما يأتي تحديث Android 12 بثيمات جديدة تتيح للمستخدم تعديل الألوان في الواجهة عبر تغيير الخلفية.

أيضاً تقدم جوجل تحسينات في الإشعارات والإعدادات السريعة، مع تحسينات في معايير الخصوصية والحماية في النظام، أيضاً يأتي التحديث بتجربة سلسلة للوصول إلى أدوات التطبيقات.

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