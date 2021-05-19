تكنولوجيا: جوجل تقدم آلية جديدة للحماية في منصة الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت عملاق البحث خلال فعاليات مؤتمر المطوريين الذي أقيم اليوم عن آلية جديدة للحماية في منصة الأندوريد، والتي ترتكز على تقنية التعلم الآلي، والتي تعرف من جوجل بتقنية “Android Private Compute Core”.

تستعد شركة جوجل لجلب مزيد من إجراءات الخصوصية والحماية في منصة الأندوريد، ولقد إستعرضت عملاق البحث رؤيتها الجديدة لدعم منصة الأندوريد بميزة إدارة البيانات عبر التعلم الآلي.

ولقد أكدت Suzanne Frey في العرض التقديمي اليوم على جهود وخطط جوجل لدفع مميزات جديدة من خلال تقنية privacte compute core في منصة الأندوريد، مع حماية بيانات المستخدم والخصوصية على الهواتف الذكية.

كما يشغل برنامج privacte compute core الجديد من جوجل مساحة في نظام التشغيل، والتي تحاكي المساحة المستخدمة لكلمات المرور أو البيانات البيومترية الخاصة.

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