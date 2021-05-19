تكنولوجيا: هاتف Lenovo Legion 2 Pro يصل في 20 مايو بذاكرة عشوائية بسعة 18 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أخيرًا، سيصل هاتف Legion 2 Pro المخصص للألعاب من لينوفو خلال هذا الأسبوع، إذ سيتم طرحه في 20 مايو في الصين مع ذاكرة عشوائية بسعة 18 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت وسيكون متاح باللون الأسود والأبيض.

وقد تم نشر ملصق دعائي للهاتف على موقع Weibo والذي يلمح إلى وجود ذاكرة سريعة وبعض التحسينات الأخرى التي من المفترض أن توفر سرعات بيانات خارقة.

سيأتي Legion 2 Pro مزودًا بمعالج Snapdrgoan 888 وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتز ومراوح مزدوجة ومنفذين USB-C.

سيكون هناك أزرار مخصصة للألعاب بالهاتف أيضًا، بالإضافة إلى كاميرا منبثقة مثبتة على الجانب وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير.

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