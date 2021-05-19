تكنولوجيا: جوجل تدعم تطبيق Google Photos بميزة المجلدات المغلقة لحماية الصور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل في فعاليات Google I/O 2021 اليوم عن ميزة المجلدات المغلقة الجديدة التي ستدعم مستخدمي Google Photos في حماية مجموعة من الصور بفعالية أكبر.

تدعم ميزة ” Locked Folder” المستخدمين في تطبيق الصور Google Photos في حجب عدد من الصور في التطبيق، حيث لا تظهر هذه الصور في التطبيقات الأخرى أو في معرض الصور، كما يمكن حماية هذه الصور بكلمة مرور.

ولقد أشارت جوجل في العرض التقديمي للميزة الجديدة اليوم، إلى أن ميزة ” Locked Folder” ستدعم الآباء في إخفاء الصور بعيداً عن نظر الأطفال، أو حجب الصور التي لا يرغب المستخدم في مشاركتها مع الأخرين.

أيضاً من المقرر أن تقدم هذه الميزة الدعم للمستخدمين عند تمرير الهاتف الشخصي للأخرين لتصفح بعض الصور، حيث تعمل ميزة Locked Folder على غلق الصور الخاصة بعيداً عن الصور التي يمكن مشاركتها.

ولقد أكدت جوجل في فعاليات الحدث الذي أقيم اليوم على أن الميزة الجديدة ستتوفر على تطبيق صور جوجل في هواتف Pixel في البداية، ومن ثم تنطلق لمزيد من الأجهزة لاحقاً.

المصدر

اعلان





