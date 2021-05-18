شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه السبب لا يمكن لـApple HomePod تشغيل موسيقى بدون فقدان بيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن سماعات Apple AirPods Max فائقة الجودة التي تبلغ تكلفتها 550 دولارًا ليست جاهزة لكتالوج الصوت الجديد غير المفقود الذي سيأتي إلى Apple Music الشهر المقبل.

ونقل موقع The Verge عن آبل أن HomePod وHomePod mini لن يدعموا الصوت غير المفقود أيضًا، فيما أكد موقع MacRumors نفس الأمر وفقا لمصادر.

ويشير الصوت غير المفقود إلى التسجيلات الصوتية التي تم ضغطها دون أي تدهور في جودة الصوت الإجمالية، مما يمكن أن يحسن تجربة الاستماع.

لكن التقرير أوضح أن HomePod وHomePod mini سيدعمان بالفعل تجارب الصوت المكاني الجديدة للشركة، والتي من المفترض أن توفر صوتًا غامرًا أكثر من صوت ستيريو قياسي أو مزيج محيط افتراضي، حيث يهتم الكثيرين إلى حد ما بتجربة الصوت المكاني على AirPods Pro ، وكما أنها ستصل إلى Apple Music الشهر المقبل بطريقة أكبر.

وتقول شركة Apple إنه ليس الأمر كما لو أن أيًا من هذه الأجهزة سيفشل في تشغيل المسارات التي لا تفقد بياناتها تمامًا، إنهم ببساطة لن يلعبوها بجودة عالية.

ومع ذلك يبدو أنه سبب آخر يدفع شركة آبل إلى التفكير بشدة في بيع جهاز HomePod الأصلي.