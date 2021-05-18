شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أمازون تجرى محادثات لشراء MGM مقابل 9 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لمجلة Variety أن شركة أمازون العالمية عرضت نحو 9 مليارات دولار في صفقة محتملة لشراء شركة MGM العملاقة للأفلام، وذلك في أعقاب خبر من The Information في وقت سابق اقترح نطاقًا يتراوح بين 7 و 10 مليارات دولار للصفقة.

وحال إتمام الصفقة قد تمتلك أمازون كتالوج تاريخيا للأفلام التي تعود إلى عقود عديدة، بالإضافة إلى مجموعة من شركات الإنتاج والتوزيع وشبكة المحتوى Epix.

ووفقا لما نقله موقع the verege فإن MGM معروضة للبيع منذ ديسمبر 2020، وتأتي صفقة أمازون لتحفز المنافسة لاسيما مع الإعلان المفاجئ لعملاق إعلامي جديد بعد إعلان AT&T إجراؤها محادثات للاندماج مع Discovery.

ويأتى ذلك علي الرغم من إشارة التقرير إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق بين أمازون و MGM لاسيما مع ندرة المعلومات المتوفرة بهذا الشأن.

كانت صحيفة الجارديان قد ذكرت في ديسمبر 2020، أن MGM لديها مكتبة تضم 4000 فيلم و 17000 ساعة من التلفزيون.

وجيمس بوند على وجه الخصوص هو واحد من أهم امتيازات الأفلام التي تم إنتاجها على الإطلاق - وهي قائمة تتضاءل فقط عندما تبتلع مظلة ديزني و Marvel Cinematic Universe أكبر عدد ممكن من المنافسين.