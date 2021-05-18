“إل جي” تبيع هواتفها التي لم يتم طرحها لموظفيها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قررت شركة “إل جي”،التخلص من الوحدات المتبقية من هواتفها التي لم يتم طرحها من خلال بيعها لموظفي الشركة، وذلك بعد أن ألنت الشركة العملاقة للتكنولوجيا، الشهر الماضي، عن خروجها نهائياً من سوق الهواتف الذكية.

وتشير تغريدة حديثة تمت مشاركتها بواسطة مستخدم تويتر FrontTron، إلى أن موظفي الشركة في كوريا الجنوبية لديهم الفرصة لشراء النماذج القليلة المتبقية بسعر رخيص للغاية.

وأوضحت التغريدة أيضا تفاصيل حوالي 3000 وحدة من الطرز التي لم يتم طرحها لتكون متاحة لموظفي شركة ”إل جي“ للإلكترونيات في كوريا.

والأجهزة المعروضة هي، LG Rainbow / Velvet 2 Pro و LG Rollable، وكلاهما لم يتم إطلاقهما مطلقا.

يذكر أنه كان من المفترض أن يكون هاتف The Velvet 2 Pro خليفة هاتف LG Velvet الذي تم إصداره العام الماضي، ولكن لم يتم إصداره قبل أن تعلن الشركة خروجها من سوق الهواتف الذكية.

والميزة البارزة في Velvet 2 Pro، هي زر حساس اللمس للتحكم في مقدار الضغط، يتحكم أيضاً في مستوى الصوت ويعمل كزر طاقة، كما يأتي هاتف Velvet 2 Pro بتحسين شامل عن سابقه على الرغم من أن منشور تويتر لم يقدم الكثير عن مواصفات الطرازات التي كانت معروضة للبيع.

ومع ذلك، نعلم أنه يأتي مع إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف وكاميرا أمامية أعلى الشاشة.

كما أشارت التغريدة أيضا إلى أن الأجهزة التي سيتم بيعها ستتمتع فقط بستة أشهر من الدعم الفني ولا تحديثات للبرامج، كما أشارت إلى أنه سيتم بيع Velvet 2 Pro للموظفين بحوالي 170 دولارا، وتحظر الشركة أيضا إعادة بيع الهواتف مرة ثانية لمشترين آخرين.

جدير بالذكر أن خطوات إلى جي في بيع المنتجات التي لم يتم طرحها تعد تتويجا لقرار انسحابها من سوق الهواتف الذكية، الذي تم الإعلان عنه في أبريل 2021.

ولا يزال هناك عدد قليل من طرازات إلى جي الأخرى التي لم يتم طرحها والتي قد يتم بيعها أيضا داخل الشركة.