تكنولوجيا: تطبيق Google Photos يختبر ميزة جديدة تتيح لك البحث حسب نوع المحتوى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يختبر تطبيق Google Photos ميزة جديدة من شأنها أن تجعل العثور على الصور ومقاطع الفيديو أسهل. فأثناء البحث عن صور داخل التطبيق، سيتمكن المستخدمون من تصفية البحث عن طريق اختيار إظهار النتائج بما في ذلك: المفضلات ومقاطع الفيديو وصور السيلفي والصور المجمعة والرسوم المتحركة والأفلام والإبداعات ولقطات الشاشة والصور المؤرشفة وغيرهم.

ووفقًا لتقارير Android Police، يبدو أن ميزة تصفية الصور الجديدة قيد الاختبار، حيث انه لا يمكن رؤية خيار التصفية في أي جهاز في الوقت الحالي. ويبدو أيضًا أن الميزة ليست خاصة بإصدار معين من تطبيق Google Photos، مما يشير إلى أنه قد يتم اختباره على الخادم مع بعض الحسابات.

كما يشير تقرير Android Police إلى انه يمكنك دائمًا تصفية نتائج البحث عند إجراء بحث عن شخص على التطبيق عن طريق كتابة الاستعلام داخل مربع البحث في Google Photos.

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