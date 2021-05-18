تكنولوجيا: جوجل تدفع تحديث Google Maps بميزة التوجيه الآمن لتفادي حوادث الطريق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل خلال فعاليات Google I/O للعام 2021 عن تحديث جديد لتطبيق Google Maps يأتي بميزة التوجيه الآمن الذي يوجه المستخدمين إلى مسارات آمنة في الطرق للوصول إلى الوجهه.

يمكن للمستخدمين من خلال تحديث خرائط جوجل الجديد تفادي حوادث الطرق، حيث تستهدف هذه الميزة التركيز على الطرق الآمنة بشكل أكبر، مقارنة بميزة التوجيه الحالية في التطبيق أو التطبيقات الأخرى التي توجه المستخدم إلى الطرق التي تصل إلى الوجهه بشكل أسرع.

ولقد أكد Sundar Pichai خلال فعاليات Google I/O على أن تحديث تطبيق Google Maps يأتي بميزة “safe routing”، حيث تعمل الميزة على مراقبة ظروف الطقس الحالية في المسارات المختلفة، مع رصد حركة الطرق، والحركة المرورية للتخطيط للرحلات بمعايير أعلى في الأمن والسلامة.

ويمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدم في تفادي التوقف المفاجئ أثناء الرحلات نتيجة للحوادث، ومن المقرر أن تدعم الميزة خفض الحوادث المرورية التي تصل إلى 100 مليون سنوياً.

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