تكنولوجيا: ابل تستعد لإعادة تصميم أجهزة MacBook Pro بالجيل الجديد من رقاقات معالج الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق الجيل الجديد من أجهزة MacBook Pro الذي يأتي بتصميم جديد لاحقاً هذا العام مع الجيل الجديد من رقاقات المعالج المطورة من ابل.

إستطاعت رقاقة M1 التي تدعم أجهزة MacBook Air 2020 أن تتخطى توقعات المحللين، حيث دعمت الأجهزة بأفضل آداء وأعلى كفاءة، وفي تقرير جديد من بلومبرغ كُشِف عن خطط ابل لجلب الجيل القادم من المعالجات للإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro التي تنطلق رسمياً خلال صيف هذا العام.

ويؤكد تقرير بلومبرغ على أن ابل قد بدأت في إعداد قائمة لأجهزة Mac القادمة التي تنطلق بالجيل القادم من معالجات ابل، أيضاً أكد مصدر التسريبات Mark Gurman على أن ابل تخطط للإعلان في البداية عن أجهزة MacBook Pro بحجم 14 و16 إنش في صيف هذا العام.

كما كشف التقرير عن خطط ابل لإعادة تصميم الهيكل الخارجي للجيل القادم من أجهزة MacBook Pro، وتعيد ابل تصميم شاحن MagSafe المغناطيسي، أيضاً تشير التوقعات إلى أن ابل تعيد منفذ SD في الإصدارات المرتقبة، والذي يدعم نقل البيانات الخاصة بمحتوى الفيديو والصور من الكاميرات إلى الأجهزة.

أيضاً أوضح Gurman خطط ابل لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Air بعد الإعلان الرسمي عن أجهزة MacBook Pro، كما تطلق أجهزة MacBook Pro منخفضة التكلفة إلى جانب محطة العمل من أجهزة MacBook Pro، على أن تأتي كافة الإصدارات بالجيل الجديد من معالجات ابل.

ومن المقرر أن تقدم ابل اثنان من النماذج من أجهزة MacBook Pro، والتي رصدت برموز “Jade C-Chop” و “Jade C-Die”، والتي تتضمن الجيل الجديد من الرقاقات الذي يتضمن 8 من الأنوية ذات الآداء العالي، و2 من الأنوية التي تدعم الكفاءة، كما تتوفر الرقاقات بكروت شاشة تضم 16 أو 32 من الأنوية، مع تحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي، كما تدعم الأجهزة ذاكرة تصل إلى 64 جيجا بايت رام.

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