تكنولوجيا: جوجل تكشف عن لوحة العمل الذكية “Smart canvas” في Google I/O 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل في فعاليات مؤتمر Google I/O 2021 عن لوحة العمل الذكية “Smart canvas” التي تقدم للمستخدمين مساحة للعمل مميزة بتجربة تفاعلية متكاملة.

إستعرضت شركة جوجل مميزات لوحة العمل الذكية الجديدة المطورة من الشركة التي تنطلق بعنوان “Smart canvas”، والتي تجمع للمستخدمين مجموعة من الأدوات، جداول البيانات، والعروض التقديمية من بين أدوات أخرى تدعم المستخدم بتجربة تفاعلية متكاملة في مساحة العمل، على أن تقدم اللوحة الذكية في Google Docs.

كما تقترن “Smart canvas” بكلاً من خدمات Meet، وSheets، وTasks وأيضاً Slides، والتي يتاح الوصول إليها عبر @، والتي تقدم للمستخدم مجموعة من القوالب، وخريطة موقع للمشروع، كما تدعم الخدمة ميزة الإقتران السريع بين الوثائق وDrive.

أيضاً أعلنت جوجل عن إتصال مع قائمة المهام، وصفحات التنسيق، مع دعم المستخدم في الكتابة وإختيار اللغة، وemoji في المجلدات.

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