تكنولوجيا: خدمة الألعاب Stadia تتخطى 3 مليون في عدد مرات التحميل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة جوجل تسجيل 3 مليون مرة في عدد مرات تحميل تطبيق خدمة بث الألعاب Stadia حلال عام 2020.

قدمت عملاق البحث خدمة Stadia لبث الألعاب منذ عام ونصف العام تقريباً، ولقد أضافت جوجل خلال الفترة الماضية مجموعة من المميزات والألعاب في الخدمة، إلا أن جوجل قامت بإغلاق استوديوهات الطرف الأول قبل إطلاق أي ألعاب.

ولقد كُشِف عن إجمالي عدد مرات التحميل لتطبيق Stadia عبر تقرير نشر من Sensor Tower، حيث أكد التقرير على أن عدد مرات التحميل في منصة الأندوريد وiOS تتخطى 3 ملايين مرة.

كما أوضح التقرير أن التركيز الرئيسي على خدمة بث الألعاب جاء في سوق الولايات المتحدة، حيث سجل السوق عدد مرات تحميل 1.6 مليون مرة، بينما سجل في سوق المملكة المتحدة 380000 مرة تقريباً، وفي ألمانيا وصلت عدد مرات التحميل إلى 262000 مرة.

أيضاً إستحوذت منصة الأندوريد على النسبة الأكبر من عدد مرات التحميل بنسبة 73%، حيث يتجه مستخدمي منصة iOS لشراء الألعاب عبر خدمات ومتجر تطبيقات ابل.

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