شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أشياء تعرّض سلامتك عبر الإنترنت للخطر .. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تجعل مستخدم الإنترنت معرضاً للخطر من خلال تهديد سلامته وخصوصيته، ولذلك ينبغي على المستخدم توخي الحذر والانتباه لهذه الأمور كي لا يقع فيها، وبحسب موقع tomsguide، تعتبر هذه أهم العوامل والأسباب التي تؤدي إلى ذلك، ومنها:





- إعادة استخدام نفس كلمات المرور أو استخدام كلمات مرور ضعيفة

يعتبر استخدام نفس كلمة المرور لعدة حسابات على الإنترنت من أبرز عوامل التعرض لخطر الاختراق، ففي حال تمكن المخترق من الحصول على خلفية الخدمة التي يتم استخدامها، يمكنه تحميل تفاصيل تسجيل الدخول لذلك المستخدم. ولأن نفس كلمة المرور مستخدمة، يصبح المخترق قادراً على الدخول إلى باقي الحسابات.

- التصرف بلا مبالاة على منصات التواصل الاجتماعي

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تشكل بيئة خصبة لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالأفراد، لذلك على المستخدم أن يتوخى الحذر بخصوص ما يقوم بنشره ومشاركته هناك.





-التصفح دون حاجب إعلانات

ليست جميع الإعلانات التي نشاهدها على الإنترنت إعلانات تجارية لمنتجات عادية، بل أحياناً تحمل تلك الإعلانات روابط لبرمجيات خبيثة تسهل عمل المخترقين وتمكنهم من الدخول إلى حساباتنا.





- تثبيت أي تطبيق يصادفك

يؤثر هذا التصرف على أداء نظام تشغيل الجهاز ويعرض البيانات للخطر، خصوصاً على نظام أندرويد، حيث كشف الباحثون عن قيام الكثير من التطبيقات بتسريب بيانات المستخدم، لذلك يفضل الاكتفاء بتحميل التطبيقات الموثوقة فقط.

- عدم استخدام التوثيق بعدة عوامل

يحمي التوثيق بعدة عوامل حسابات المستخدم، وإذا حصل أحدهم على كلمة مرور المستخدم بأي شكل من الأشكال، فسيسهل عليه اختراق حساباته إن لم تتطلب تلك الحسابات توثيقاً بعوامل أخرى للتأكد من هوية من يحاول تسجيل الدخول.