تكنولوجيا: هاتف Reno6 Z 5G من Oppo ينضم إلى مجموعة Reno6.. و Reno6 Pro 5G يحصل على شهادة ترخيص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تعلن شركة Oppo عن مجموعة Reno6 في 22 مايو، ويبدو ان المجموعة ستشمل أربعة هواتف مختلفة بعد ان ظننا انها ستحتوي على ثلاثة هواتف فقط. فقد تم اعتماد هاتف Oppo Reno 6 Z 5G (CPH2237) من قبل شركة SIRIM الماليزية.

وقد ظهر الهاتف على منصة TENAA إذ تبين انه يحتوي على شاشة 6.43 بوصة وبطارية بسعة 4200 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.

وعلاوةً على ذلك، ظهرت أيضًا هاتف Reno6 Pro 5G على منصتي SIRIM و NBTC تحت الاسم الرمزي CPH2247.

ووفقا للمعلومات، سيضم الهاتف معالج Dimensity 1200 مع شاشة 6.55 بوصة بدقة 1080 بكسل بالإضافة إلى إعداد كاميرا خلفي بدقة 64 + 8 + 2 + 2 ميجابكسل وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن بقوة 65 واط.

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