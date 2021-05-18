تكنولوجيا: Honor تعلن رسمياً عن هاتف Honor Play5 بمعالج Dimensity 800U

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor اليوم رسمياً عن هاتف Honor Play5 الذي ينطلق بمعالج Dimensity 800U، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، على أن يتوفر بسعر 326 دولار.

ينطلق هاتف Honor Play5 بشاشة OLED مميزة بحجم 6.53 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Honor Play5 إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، إلى جانب اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير و macro.

كما تقدم Honor الهاتف برقاقة معالج Dimensity 800U، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ويتوفر الهاتف بنموذجين يأتي الأول بسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يتميز الثاني بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 10، مع واجهة Magic UI 4.0، إلا أن الهاتف لا يدعم خدمات جوجل، كما تأتي البطارية في هاتف Honor Play5 بقدرة 3800 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

كما ينطلق هاتف Honor Play5 بلون متدرج، مع لون أسود وأخر بنفسجي، على أن ينطلق الإصدار الرئيسي بسعر 326 دولار، ويأتي الإصدار الأعلى بسعر 358 دولار ويتوفر في السوق الصيني بدءاً من 26 من مايو.

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