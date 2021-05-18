تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo5 Life من Vivo سيصل في 24 مايو مع معالج Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيحصل هاتف vivo iQOO Neo5 على إصدار جديد يسمى iQOO Neo5 Life، فقد ظهر الهاتف الجديد على موقع الشركة مع تأكيد موعد إطلاقه في 24 مايو. وقد تم الكشف عن بعض مواصفات الهاتف مثل المعالج والتخزين والتصميم الخلفي.

وعلى ما يبدو، فإن هذا الإصدار هو الإصدار الأقل تكلفة من الهاتف، فسيتم تشغليه بمعالج Snapdragon 870، كما ان مستشعر بصمة الأصبع مثبت على جانب الهاتف، مما يوحي بوجود شاشة LCD من الأمام على عكس الإصدار القياسي.

وعلاوةً على ذلك، سيأتي الهاتف ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 44 واط.

سيتم الكشف عن vivo iQOO Neo5 Life في 24 مايو، في حين من المقرر بيعه في 1 يونيو؛ أي بعد أسبوع واحد من الإطلاق.

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