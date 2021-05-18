شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Microsoft Teams يحصل على مميزات شخصية جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق Microsoft Teams على مجموعة جديدة من "الميزات الشخصية"، حيث تريد Microsoft من المستخدمين استخدام Teams للدردشة بالفيديو مع الأصدقاء والعائلة أيضًا، حيث يمكن مشاركة روابط مكالمات الفيديو فى Microsoft Teams مع أى شخص، حتى لو لم يستخدم Teams، إذ أن الرابط يعمل عبر جميع الأجهزة، يمكنك دعوة ما يصل إلى 300 شخص فى مقطع فيديو واحد.

وفيما يلى الميزات التى تجعل استخدام Microsoft Teams أمرًا رائعًا لمكالمات الفيديو الشخصية والمحادثات.

وضع "Together Mode"

هناك وضع "Together Mode" جديد، يمكنك وضع جميع أعضاء الدردشة على شاشة مشتركة واحدة مما يجعلها تبدو كما لو كنت تجلس مع أفراد عائلتك فى غرفة معيشة افتراضية، ويمكنك الآن تحويل أى مكالمة فيديو عادية إلى بيئة افتراضية مشتركة باستخدام وضع Together للمساعدة فى الشعور وكأنك فى نفس المساحة مع عائلتك وأصدقائك.

الرموز التعبيرية الحية

أثناء اجتماعات Teams، يمكنك الآن استخدام الرموز التعبيرية الحية وملفات GIF أيضًا، إذا فاتتك مكالمة جماعية، يمكنك العودة للمتابعة وقراءة سلسلة الدردشة ونشر GIF لمواصلة المحادثة.

قوائم المهام المشتركة

لجعل المحادثات أكثر جاذبية، أضاف Microsoft Teams ميزة جديدة تسمح لك بإنشاء قائمة مهام مشتركة وتعيين المهام للآخرين فى المجموعة، يمكن لأى شخص فى المجموعة عرض تفاصيل المهمة وتحريرها أو إلغاء تحديد العناصر عند الانتهاء.

استطلاعات الرأي

يمكنك استخدام استطلاعات الرأى لتحديد الأنشطة التى يهتم بها معظم أفراد الأسرة خلال عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات، ولعل "ما يجعل Teams فريدًا هو أنه بمجرد اكتمال الاستطلاع، يمكن لأى شخص فى المجموعة اتخاذ إجراء بناءً على النتائج، سواء كان ذلك بإضافة حدث جماعى أو تعيين المهام. للقيام بذلك اليوم، عليك استخدام ثلاثة تطبيقات مختلفة؛ واحد للتنسيق عبر الدردشة، وواحد لإضافته إلى تقويم الجميع، وواحد للمهام.

دردشات منفصلة عن العمل والشخصية

يمكن للفرق فصل حسابات العمل والحسابات الشخصية، ويتم الاحتفاظ بجميع الملفات وجهات الاتصال والمحادثات والمعلومات الأخرى لكل حساب من حساباتك منفصلة، كما يمكنك التبديل بسهولة بين الاثنين بمجرد النقر على ملف التعريف الخاص بي.