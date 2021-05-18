ابتكار ثوري… تقنية حديثة تجعل الخلايا السرطانية تدمر نفسها ذاتيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 2:58 مساءً

ابتكر باحثون في جامعة زيوريخ السويسرية تقنية ثوربة تشكل املا واعدا للشفاء من السرطان٫ وذلك من خلال تكنولوجيا جديدة تجعل الأورام تدمر نفسها بنفسها.

ووفق موقع ”ميديكال إكسبرس“، عدل الباحثون فيروسا شائعا يصيب الجهاز التنفسي، وهو واحد من الفيروسات الغدانية، وذلك من أجل نقل الجينات للخلايا السرطانية بشكل مباشر وسريع.

وأوضح العلماء أن الفيروس المعدل يُستخدم مثل حصان طروادة لنقل الجينات للأورام السرطانية.

ووفقا للباحثين، فإن هذه الطريقة الجديدة لا تضر بالخلايا السليمة على عكس العلاجات الإشعاعية والكيميائية المتبعة؛ لأن الجينات بمجرد وصولها للخلايا السرطانية تجعل الأورام تدمر نفسها من الداخل إلى الخارج؛ لأنها تعمل كنموذج للأجسام المضادة للبروتينات التي تفرزها الخلايا السرطانية مثل: السيتوكينات وغيرها.

وأضافت البروفيسورة شينا سيمث، والتي تقود فريق الباحثين، أن التقنية الجديدة التي توصلوا إليها تهدف لخداع الورم السرطاني حتى يدمر نفسه بنفسه دون الإضرار بالخلايا السليمة.

وأطلق فريق البحث على التقنية الجديدة اسم SHREAD وأجروا تجاربهم على الفئران وتوصلوا لقدرة SHREAD على إنتاج أجسام مضادة لمرض سرطان الثدي وباستخدام تقنيات التصوير ثلاثية الأبعاد أظهر الباحثون فاعلية التقنية الجديدة في إنشاء مسامات في الأوعية الدموية للورم وتدمير الورم السرطاني لنفسه.

ويؤكد فريق البحث أن التقنية الحديثة SHREAD لن تقتصر فقط على الأورام السرطانية، ولكن يمكن استخدامها لإيصال الأدوية البيولوجية داخل الجسم.